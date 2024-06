Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Etwa 65.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (31.05.2024) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem schwarzen BMW den Heslacher Tunnel in stadteinwärtiger Richtung, verlor kurz vor dem Tunnelausgang zum Marienplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Tunnelwand. In der Folge wurde er nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und prallte gegen einen entgegenkommenden Skoda, der von einem 70 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Obwohl die Airbags beider Fahrzeuge auslösten, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier Gutenbergstraße zu wenden.

