POL-SN: Radfahrer schwer verletzt

Schwerin (ots) - Bei einer Unfallflucht soll ein Opelfahrer andere Verkehrsteilnehmer wiederholt rücksichtslos überholt und gefährdet haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt sowohl in der Unfallflucht als auch in der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet weitere Zeugen und Geschädigte um Hinweise. Der Vorfall der sich am 21.05.2024 ereignete, ...

