Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten - rund 30.000 Euro Blechschaden (23.05.2024)

Donaueschingen (ots)

Rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen ereignet hat. Eine 26-Jährige mit einem BMW 540d xDrive kam nach einem Überholmanöver nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Leitplanken und schleuderte weiter, bis sie mit dem Auto schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Ein Krankenwagen brachte die Fahrerin vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge waren in den Unfall nicht verwickelt.

