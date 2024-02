Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße/ Zeugen fassen mutmaßlichen Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zeugen haben am Donnerstag (15.02.24) einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst. Gegen 23.35 Uhr war ein 17-jähriger Dülmener auf der Friedrich-Ruin-Straße unterwegs. Als er an einem Lebensmittelgeschäft vorbeiging, bemerkte er eine unbekannte Person. Er beobachtete, wie diese sich an der Eingangstür zu schaffen machte. Der 17-Jährige holte zwei weitere Zeugen dazu. Die beiden 19-jährigen Dülmener begaben sich zu dem Geschäft. Zu dritt überwältigten sie den Täter und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden. In der Folge kamen zwei weitere Männer zur Unterstützung dazu, die dem Täter ein Messer aus der Hand schlugen. Der mutmaßliche Einbrecher richtete es nach derzeitigem Stand gegen keinen der Zeugen. Dennoch wurde einer der 19-Jährigen durch einen Tritt in den Bauch verletzt. Auch der Unbekannte erlitt bei dem Gerangel mit den drei Zeugen Verletzungen. Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 36-jährigen Dülmener handelt. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Wache entlassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell