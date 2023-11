Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Benefizkonzert mit dem Polizeiorchester Thüringen am 19.11.2023

Suhl (ots)

Traditionen sollte man erhalten und aus diesem Grund lädt die Landespolizeiinspektion Suhl am 19.11.2023, 18:00 Uhr, zum alljährlichen Benefizkonzert des Polizeiorchesters Thüringen in die Suhler Hauptkirche St. Marien ein. Lassen Sie den Alltag für einen Moment einfach nur Alltag sein und tauchen Sie ab in die wunderschönen Klänge des symphonischen Blasorchesters. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes werden Spenden für den Kindergarten "Arche Noah" in Suhl gesammelt. Der 1881 gegründete Kindergarten in die älteste öffentliche Kindereinrichtung der Stadt Suhl und bietet Platz für 75 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt.

