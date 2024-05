Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen) Diebstahl auf dem Messegelände (23.05.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Kurz vor der Eröffnung der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Messezelt Gegenstände entwendet. Sie stahlen von einem Ausstellungsstand eines Möbelgeschäftes drei hochwertige Küchengeräte im Wert von insgesamt rund 5.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in VS-Schwenningen unter der Rufnummer 07720 8500-0 entgegen.

