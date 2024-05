Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Autofahrer nach Unfallflucht ermittelt (23.05.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein 58-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Längentalstraße. Er stieß beim Einparken mit seinem Volvo gegen einen abgestellten Mercedes SLC 180 und verursachte dort einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg, konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle ein.

