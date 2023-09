POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe haben am Dienstag, 26. September, eine 88-jährige Frau aus Rheydt bestohlen. Die Seniorin hatte einem Mann gegen 10 Uhr die Haustür geöffnet. Dieser gab sich als Handwerker aus und behauptete bei Arbeiten an den Wasserleitungen im Haus einen Schaden verursacht zu haben. Um diesen zu beheben, müsse er in die Wohnung der 88-Jährigen. Die Seniorin gewährte ihm Eintritt. Kurze Zeit ...

