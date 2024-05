Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Öffentliche Ausstellung beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Unbekannte Täter beschmierten eine frei zugängliche Ausstellung am Pfaffenteich in Schwerin. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag. Mehrere Bilder der Ausstellung wurden mittels Farbe beschädigt, der verursachte Schaden wird auf 2.500EUR geschätzt. Die Polizei bittet im Rahmen der laufenden Ermittlungen um Hinweise zu den Tätern. Zeugen können sich telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell