Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrer begeht mehrere riskante Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Bei einer Unfallflucht soll ein Opelfahrer andere Verkehrsteilnehmer wiederholt rücksichtslos überholt und gefährdet haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt sowohl in der Unfallflucht als auch in der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet weitere Zeugen und Geschädigte um Hinweise.

Der Vorfall der sich am 21.05.2024 ereignete, begann gegen 15:20 Uhr mit einer Unfallflucht in der Wismarschen Straße. Der Fahrer eines blauen Opels sei einem 38-jährigen deutschen Fahrer von hinten aufgefahren als der Verkehr stockte, er flüchtete anschließend. Während der Fahrt in Richtung Wismar habe der Mann zum Überholen mehrerer Fahrzeuge die Fahrspur der Straßenbahn genutzt. An der Kreuzung Höhe Klinikum habe er dann anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen müssen und sei hier auf den Gehweg zum Stehen gekommen. Der Unfallbeteiligte verfolgte den Fahrer des blauen Opels weiter in Richtung Wickendorf, verlor dann jedoch das blaue Fahrzeug aus den Augen. Während der gesamten Fahrt soll es mehrfach zu riskanten Überholmanövern durch den Opelfahrer gekommen sein.

Das Kriminalkommissariat Schwerin ist aktuell mit den Ermittlungen zum unbekannten Fahrer und dem Hergang des Geschehens beauftragt. Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des bisher Unbekannten gefährdet wurden, sich zu melden. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die den Fall beobachtet haben.

Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

