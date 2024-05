POL-PDKO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten thailändischen Mönch

Andernach (ots) - In der Nacht von Samstag, den 11.05.2024, auf Sonntag, den 12.05.2024, wurden im Stadtgebiet Andernach an drei Kraftfahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Die Fahrzeuge wurden dazu vermutlich mittels eines Wagenhebers aufgebockt. Die Fahrzeuge waren in der Güntherstraße, der Moltkestraße und in der Goebenstraße geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach (Tel: 02632-9210)zu melden. ...

