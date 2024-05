POL-PDKO: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Bad Salzig

Koblenz (ots) - Bei bestem Zweiradwetter führte der Zweiradkontrolltrupp der PD Koblenz am Samstag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierter Zweiräder in den Dienstgebieten der Polizeiinspektion Koblenz 2 und der Polizeiwache Brodenbach durch. Am Vormittag fanden die Kontrollen an der Balduinbrücke mit dem ...

mehr