POL-HAM: Erneut Autoreifen an der Asternstraße zerstochen

Hamm, Bockum-Hövel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, 14. Januar, gegen 17 Uhr, ein Papiercontainer auf dem Gelände eines Supermarktes an der Römerstraße in Brand. Die Flammen griffen auf ein Rolltor des Supermarktes über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden mehrere tausend Euro. (fa) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

