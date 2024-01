Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizistin durch Hundebiss verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem ein Hund am Samstagnachmittag im Bereich des Truppenübungsplatzes am Frielicker Weg einen Fußgänger gebissen hatte, griff dieser später auch eine Polizistin an und verletzte diese ebenfalls. Gegen 14.30 Uhr traf der 23-jährige Spaziergänger aus Hamm auf einer als Hundeplatz genutzten Rasenfläche auf den Hund samt Frauchen. Unvermittelt biss der Hund zu, obwohl er angeleint war. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung erschien, um den Sachverhalt aufzunehmen, Plötzlich sprang der angeleinte Hund nach vorne, riss sich von der Halterin los und griff die 38-jährige Ordnungshüterin an. Beide Verletzte mussten in örtlichen Krankenhäusern ambulant behandelt werden, wobei die Polizistin ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Die 73-jährige Hundehalterin muss mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen rechnen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell