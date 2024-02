Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Mit Lkw gegen Ampelmast

Nach einem Unfall am Freitag in Heidenheim a.d. Brenz musste die Polizei eine Abbiegespur für mehrere Stunden sperren.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem MAN Truck auf der B19 in Richtung Mergelstetten. Dort bog er nach links in Richtung Giengener Straße ab. Wie der Lkw-Fahrer später der Polizei berichtete, rutschte ihm wohl das Lenkrad aus der Hand und der Lkw kam nach rechts von der Straße ab. Der MAN krachte gegen einen Ampelmast. Der wurde durch den heftigen Aufprall aus der Verankerung gerissen und ragte gefährlich in die Fahrbahn hinein. Deshalb musste die Rechtsabbiegespur für den Verkehr aus Richtung Mergelstetten kommend und Weiterfahrt in Richtung "Ohr" / Giengener Straße bis gegen 7 Uhr gesperrt werden. Die Straßenmeisterei und der städtische Bauhof war im Einsatz und kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrenstelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden an Lkw und Ampelmast schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

++++0312037 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell