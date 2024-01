Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 200 Liter Diesel aus Lkw ausgelaufen

A4 bei Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben in Fahrtrichtung Dresden kam es zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer. In der weiteren Folge kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei eines auf die Seite kippte. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Der rechte und mittlere Fahrstreifen sind seitdem gesperrt. Aufgrund der andauernden Bergungsmaßnahmen kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich. Nach aktuellem Ermittlungsstand sind ca. 200 Liter Diesel ausgelaufen. Die Sachschadenshöhe wird bisher auf 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell