POL-ANK: Verkehrsunfall mit Folgeunfall auf der B 109 bei Ziethen

Heringsdorf (ots) - Am gestrigen Tag (3. Januar 2023), zwischen 10:15 und 14:45 Uhr, haben unbekannte Täter in Bansin die Heckscheibe eines Autos aufgeschlagen und aus dem Fahrzeug einen Koffer entwendet, in dem unter anderem technische Geräte waren. Der Ford stand abgeparkt im Fischerweg. Ein Hinweisgeber ist auf das demolierte Fahrzeug aufmerksam geworden und benachrichtigte daraufhin die Polizei. Es entstand ein ...

mehr