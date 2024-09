Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht, berauscht Unfall verursacht, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erneuter Einbruchsversuch in Feinkostgeschäft

Bereits zum vierten Mal, seit Ende Juli, wurde am Wochenende die Glaseingangstüre eines Feinkostgeschäfts in Heilbronn eingeschlagen. Zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, warf der Täter einen großen Stein gegen die Türe des Gebäudes in der Straße "Am Wollhaus" und versuchte sich so Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Ob dies gelang ist derzeit noch unklar. Entwendet wurde allerdings nichts.

Heilbronn: Zeugen von körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Um die Geschehnisse am Berliner Platz in Heilbronn am Montagabend genauer zu verifizieren, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21.40 Uhr wurde zunächst von einem Zeugen mitgeteilt, dass mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sein soll. Dies kann nach bisherigem Kenntnisstand nicht bestätigt werden. Vor der angeblichen Schussabgabe war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und einem bisher unbekannten Mann gekommen. Beide sollen aufeinander eingeschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete einer der Kontrahenten. Der 47-Jährige zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Berauscht Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro verursachte ein Mann am Montagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn. Der 40-Jährige war gegen 9 Uhr mit seinem Mercedes auf der Neckarsulmer Straße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Diese wurde auf einer Strecke von circa 60 Metern beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten zunächst fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung des Mercedes-Fahrers. Daher musste dieser die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Beilstein: Netzverteilter umgefahren und geflüchtet - Ford-Fahrer gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der vergangenen Woche in Beilstein. Zwischen Donnerstag, 9.30 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin vermutlich beim Rangieren rückwärts gegen den Netzverteiler in der Hermann-Hesse-Straße und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte er oder sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch die Polizei konnten vor Ort Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche auf einen Ford als Verursacherfahrzeug hindeuten. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

