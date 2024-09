Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Outdoor-Lounge gestohlen, Werkzeug aus Baucontainer gestohlen, Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Diebstahl von Outdoor-Lounge - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurde aus dem Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Würzburger Straße in Künzelsau eine Outdoor-Lounge entwendet. Unbekannte Täter durchtrennten die Sicherungsseile und stahlen das Möbelstück im Wert von 270 Euro. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem Anhänger oder Transporter. Zeugen die Hinweise zu den Dieben oder dem verwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940940 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Neuenstein: Werkzeuge aus Baustellencontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, dem 18. September 2024, und Donnerstag, dem 19. September 2024, brachen Unbekannte in einen Baustellencontainer in Neuenstein-Neufels in der Straße Eulhof ein. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 6000 Euro, darunter Akku-Flex-Geräte, Akkuschrauber und ein Rotationslaser. Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 079419300 um sachdienliche Hinweise.

Pfedelbach: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 1049 bei Pfedelbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer versuchte gegen 10 Uhr eine Fahrzeugkolonne zu überholen die von Untersteinbach nach Oberhöfen unterwegs war. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW einer 82-Jährigen. Beim Ausweichmanöver geriet der Motorradfahrer ins Schlingern und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell