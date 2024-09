Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Verfassungswidrige Symbole auf Container geschmiert

Heilbronn (ots)

Unbekannte beschmierten am Wochenende einen Container auf dem Gelände einer Schule in Heilbronn mit verfassungswidrigen Symbolen. Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr, brachten der oder die Täter insgesamt fünf Hakenkreuze an der Außenseite eines ausgelagerten Klassenzimmers auf dem Schulgelände in der Charlottenstraße an. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell