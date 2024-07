POL-NB: Einbruch in einen Kindergarten

Demmin (ots) - Am Morgen des 15.07.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in der ALDI-Filiale in Demmin. Ein Kunde des Marktes wurde durch eine Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er sich mehrere Zigarettenschachteln in seine Hosentasche steckte und den Laden verlassen wollte. Auf die Ansprache der Mitarbeiterin reagierte der Mann sehr aggressiv und warf die Ware in einen Karton voller Salatköpfe in der Gemüseabteilung. ...

