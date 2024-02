Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.02.2024: - Jugendlicher nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Stadtgraben, 26.02.24, 13:30 Uhr

Am Montag, den 26.02.24 gegen 13:30 Uhr, kam es am Stadtgraben in Wolfenbüttel zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Gruppe von Jugendlichen massiv auf einen 15-jährigen Wolfenbütteler eingewirkt hat.

Dieser wurde aus der Gruppe heraus sowohl mehrfach gegen den Oberkörper als auch gegen den Kopf geschlagen und getreten, sodass der 15-Jährige schwer verletzt wurde.

Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Verletzungen erlitt der junge Mann vor allem im Bereich des Kopfes und des Gesichts.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Durch diese und unverzüglich eingeleitete Ermittlungen konnten die minderjährigen Täter gefasst werden.

Der Hintergrund der Tat ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Motiv auf Beziehungsstreitigkeiten zurückzuführen sein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell