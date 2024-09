Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Schwarzfahrer bestehlen auf der Flucht vor der Polizei Reisenden

Frankfurt/Main (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag informierte ein Zugbegleiter eines ICE die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt über drei Männer ohne Fahrschein, welche sich ihm gegenüber nicht ausweisen konnten. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten am Gleis hatten die Verdächtigen den kurz zuvor eingefahrenen Zug bereits verlassen und waren in, zu diesem Zeitpunkt, unbekannte Richtung geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte jedoch schnell zum Erfolg und die 18, 25 und 27 Jahre alten Algerier konnten am Busbahnhof gestellt werden. Bei der Kontrolle der Beschuldigten fanden die Bundespolizisten bei einer Person ein Cuttermesser und bei einer weiteren Person unter anderem ein iPhone auf. Noch bevor die Beamten die Eigentumsverhältnisse des Mobiltelefons prüfen konnten, stellte sich heraus, dass es gestohlen war. Der Grund: Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls auf der Wache, um den Diebstahl seines iPhones anzuzeigen. Die Videoauswertung bestätigte: Noch im Fernbahnhof, auf der Flucht vor der Polizei, hatten die drei Männer das Telefon entwendet.

