LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Jena (ots) - Ein aufgrund Altersschwäche abgebrochener Ast fiel am Sonntagabend in der Ernst-Häckel-Straße herab und landete auf zwei geparkte Fahrzeuge. Glücklicherweise waren keine Personen in oder an den Pkw. Die Fahrzeughalter wurden kontaktiert und der Ast beseitigt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 4.100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

