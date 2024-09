LPI-J: Straßenbahn beschädigt - Verursacher gesucht

Oßmannstedt (ots) - Graffitis mit rechtsgerichtetem Inhalt haben ein oder mehrere Unbekannte in der Wielandstraße in Oßmannstedt an eine Mauer am Gemeindezentrum gesprüht. Ein Graffiti in goldener Farbe hat eine Größe von 3 m x 0,90 m. Ein weiteres Graffiti (2,30 m x 1,50m), ebenfalls mit rechtsgerichtetem Inhalt und in goldener Farbe wurde an eine Mauer in der Liebknechtstraße gesprüht. Die Polizei ermittelt. ...

