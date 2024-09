Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Schmierereien in Oßmannstedt

Oßmannstedt (ots)

Graffitis mit rechtsgerichtetem Inhalt haben ein oder mehrere Unbekannte in der Wielandstraße in Oßmannstedt an eine Mauer am Gemeindezentrum gesprüht. Ein Graffiti in goldener Farbe hat eine Größe von 3 m x 0,90 m. Ein weiteres Graffiti (2,30 m x 1,50m), ebenfalls mit rechtsgerichtetem Inhalt und in goldener Farbe wurde an eine Mauer in der Liebknechtstraße gesprüht. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

