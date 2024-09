LPI-J: Reh ausgewichen

Weimar (ots) - Ein 61-jähriger Weimarer meldete am Sonntagnachmittag, dass in der vergangenen Woche, von Mittwoch auf Donnerstag, sein Moped in Weimar- West entwendet wurde. Eine entsprechende Anzeige hatte er bis dato nicht erstattet. Nun hatte er sein Eigentum unweit des Tatortes, in einem Garagenkomplex abgestellt wiedergefunden. Die eingesetzten Beamten nahmen die verspätete Diebstahlsanzeige auf und sicherten ...

