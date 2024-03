Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen Reifenlager auf

Wesel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.03.2024, drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße ein.

Dort brachen der oder die Täter die Vorhängeschlösser von Containern auf, in denen Neureifen gelagert waren. Der oder die Täter stapelten die Neuware vor dem Eingangstor und entfernten die Etiketten.

Offensichtlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da sie die Reifen am Tor zurückließen. Ob und wie viele Reifen letztendlich entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Den Tätern gelang es jedoch, von einem Firmenfahrzeug die amtlichen Kennzeichen WES-AL310 zu entwenden.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen und Hinweisgeber, die in der genannten Nacht Beobachtungen an der Rudolf-Diesel-Straße gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Rufnummer 0281-107-0 in Verbindung zu setzen.

