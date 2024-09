Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Safety Days - Drei Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt

Bitburg (ots)

Im Rahmen der diesjährigen Safety Days führte die Polizeiinspektion Bitburg verstärkte Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. So wurden am gestrigen Mittwochabend, 18.09.2024, an mehreren Standorten Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen in Badem, Bitburg und Bollendorf wurden insgesamt drei Fahrzeugführende festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die betroffenen Fahrer wiesen drogentypische Auffallerscheinungen auf, weshalb sich diese einer Blutprobenentnahme unterziehen mussten. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Bußgelder und Fahrverbote zur Folge haben. Ein Fahrer konnte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen hin. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit stark beeinträchtigen und so zu schweren Unfällen führen.

