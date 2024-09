POL-PDWIL: Motorradunfall mit leicht verletztem Fahrer auf der B 421 zwischen Gillenfeld und Strotzbüsch

Daun (ots) - Am 16.09.2024 wurde festgestellt, dass Unbekannte an einer Wand des Vereinsheims am Sportplatz Gillenfeld einen Schriftzug mit Sprühfarbe angebracht haben. Am vergangenen Wochenende fand dort eine Veranstaltung statt. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 96260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592-96260 ...

mehr