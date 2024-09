Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Birresborn

Daun (ots)

Im Zeitraum vom 15.09.2024, 21:00 Uhr - 17.09.2024, 19:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Birresborn ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Aufgrund der Spurenlage muss davon ausgegangen sein, dass ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren die gesamte Fahrerseite des geparkten Fahrzeuges zerkratzt hat. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591 95260.

