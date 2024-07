Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - In Haus eingebrochen

Zutritt in eine Wohnhaus verschaffte sich in den vergangenen Tagen ein Unbekannter in Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 19 Uhr und Montag 16 Uhr begab sich der Einbrecher auf das Grudstück in der Holzstraße. Dort versuchte der Täter an dem Wohnhauses ein Kellerfenster aufzudrücken. Als ihm das nicht gelang, kletterte er auf einen Balkon. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zugang über ein Fenster zu dem Wohngebäude. In mehreren Räumlichkeiten hatte der Unbekannte in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen gesucht. Ob er fündig wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

