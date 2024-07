Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall am Fußgängerüberweg

Leicht verletzt wurde eine 26-Jährige am Dienstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 43-Jähriger in der Ulmer Straße unterwegs. Er fuhr mit seinem Auto in Richtung Achstetten und an den Fußgängerüberweg auf Höhe der Poststraße heran. Den benutzte eine 26-Jährige. Die Frau ging über den Zebrastreifen und wurde von dem Auto mit dem rechten Stoßfänger erfasst. Trotz Vollbremsung wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen. Von dort aus stürzte die Fußgängerin zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

++++1443487(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell