Am Dienstag geriet in Heidenheim eine Solaranlage in Brand.

Gegen 14 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Zoeppritzstraße im Stadtteil Mergelstetten aus. Dort geriet auf einem Recyclinghof eine Solaranlage auf einer Halle in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf das Dach aus. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot das Feuer. Kurz nach 14.45 Uhr war der Brand gelöscht. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll die Ursache für den Brand ein technischer Defekt an einem Wechselrichter gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden an dem Gebäude von etwa 10.000 bis 20.000 Euro.

