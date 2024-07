Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Faurndau - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Dienstag zog die Polizei bei Faurndau den Fahrer eines E-Scooter aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Uhingen einen 17-Jährigen in der Rechberghauser Straße. Der war mit seinem E-Scooter von Rechberghausen in Richtung Göppingen unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Der Jugendliche räumte daraufhin im Gespräch den Konsum von THC in den vergangenen Tagen ein. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Der junge Mann musste durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

