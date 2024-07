Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Dieb greift in Kasse

Am Montag hatte es ein Mann in Dietenheim auf Bargeld abgesehen.

Ulm (ots)

Gegen 9.40 Uhr täuschte ein Mann in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Widmann-Straße den Kauf eines Schokoriegels vor. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff er unvermittelt in die Kasse. Die Frau versuchte noch dem Mann ein Bündel mit Geldscheinen zu entreißen und die Kasse zu schließen. Durch das Gerangel erlitt sie mehrere Kratzer an der Hand. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß und mit dem Bargeld aus dem Laden. Der Polizeiposten Dietenheim nahm die Ermittlungen auf. Anhand der Angaben von Zeugen sowie einer Videoaufzeichnung gelang es nun einen 27-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der steht im Verdacht, mit der gleichen Vorgehensweise bereits wiederholt Diebstähle begangen zu haben.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1437095

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

