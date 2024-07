Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einmal draufgeRAUSCHt und abgehauen

Ein Betrunkener hatte am Montag in Ehingen beim Ausparken Schaden verursacht und fuhr weiter.

In der Münsinger Straße parkte um 20.10 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto aus. Das misslang ihm aber gewaltig. Denn beim Rückwärtsfahren auf dem Kundenparkplatz mit seinem Ford sah er ein hinter ihm stehenden Renault nicht. Er stieß mit dem Heck gegen die linke hintere Seite des Renault. Der 21-Jährige am Steuer des Renault und auch der 23-Jährige stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Sie unterhielten sich kurz. Als der Renaultfahrer die Polizei verständigte, setzte sich der 23-Jährige wieder in sein Ford und raste davon. Auch Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und konnten das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen. Sie teilten es der Polizei mit. Die nahm sofort die Fahndung auf. Gegen 21 Uhr konnte der Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift in einem Ehinger Stadtteil angetroffen werden. Schnell war klar, warum der 23-Jährige von der Unfallstelle geflüchtet war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher alkoholisiert war. Er musste in einem Krankenhaus Blutproben abgeben. Denn ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 2.500 Euro. Seinen Führerschein musste der 23-Jährige abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

