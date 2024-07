Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Ungesichertes E-Bike gestohlen

Leichtes Spiel hatte am Freitag ein Unbekannter in Langenau, als er am Abend ein Pedelec klaute.

Das schwarze E-Bike stand zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Angertorstraße. Der Besitzer hatte es dort unverschlossen abgestellt. Als er zurückkam fehlte sein Rad. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit aus und fuhr mit dem schwarzen E-Bike der Marke Cone davon. Der Polizeiposten Langenau (Tel. 07345/92900) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Dieb.

Hinweis der Polizei:

Sichern Sie ihr Fahrrad vor Diebstahl. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

