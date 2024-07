Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch in Gaststätte

Glimpflich verlief ein Einsatz am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Um 14.13 Uhr meldete ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung aus einer Gaststätte in der Söflinger Straße. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Zunächst wurde ein Dachstuhlbrand vermutet. Für den Einsatz der Feuerwehr musste die Söflinger Straße zwischen der Lindenstraße und Elisabethenstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich wohl Fett in einem Kamin entzündete. Zu einem Gebäudebrand kam es glücklicherweise nicht. Verletzt wurde Niemand. Ob ein Schaden enstand muss noch ermittelt werden.

