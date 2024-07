Ulm (ots) - Das Polizeirevier Göppingen zieht am Donnerstag, 25.07.2024, im Laufe des Tages, in ein neues Gebäude um. Die neue Anschrift lautet: Schillerstraße 13 in 73033 Göppingen Die telefonische Erreichbarkeit bleibt gleich: Telefon: 07161/63-2360 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de ...

