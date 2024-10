Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Oer-Erkenschwick: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Samstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 5.10 Uhr bis 21.10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Castroper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen traten sie die Wohnungstür ein und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Oer-Erkenschwick:

Im Zeitraum von Samstagabend (18.30 Uhr) bis Sonntag (0.40 Uhr) kam es auf der Johannesstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

