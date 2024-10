POL-RE: Dorsten: Mann in Wohnung schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots) - Auf der Sperbergstraße kam es am Sonntag um 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 48-Jähriger aus Dorsten fuhr mit seinem Auto in Richtung "In der Miere" und kam aus nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er stieß mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Dorstener vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert ...

