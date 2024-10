POL-DN: Der Kontrolle entzogen

Düren (ots) - Am gestrigen Abend (24.10.2024) kam es in der Zenthofstraße zu einem Raub. Junge Männer schlugen einen 37-Jährigen und entwendeten sein Handy. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 21:00 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann, der in Düren wohnhaft ist, nach dem Besuch eines Supermarktes in der Kleinen Zehnthofstraße auf dem Weg zum Kaiserplatz. Auf der Zehnthofstraße sei er von fünf männlichen Personen angesprochen worden, die ihn nach Zigaretten und ...

