Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ackerschlepperbrand in Lüttow-Valluhn

Boizenburg (ots)

Am 12.11.2023 kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Brand in der Gemeinde Lüttow-Valluhn. Aufgrund eines möglichen technischen Defekts geriet ein auf einem landwirtschaftlichen Betrieb abgestellter Ackerschlepper in Brand und wurde in der Folge vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Eine konkrete Gefahr für umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit. Der Schaden wird auf 180.000 EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Lüttow, Valluhn und Gallin alarmiert. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell