Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte im Frühverkehr

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchberger Kreuzung (B56 / L253) am Freitagmorgen (25.10.2024) erlitten zwei Fahrzeugführer zum Teil schwere Verletzungen. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 05:24 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Jülich die Bundesstraße 56 aus Richtung Düren kommend und bog nach links in die Kirchberger Straße in Richtung Kirchberg ab. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 21-Jährigen aus Düren zusammen, der die B 56 in Richtung Düren befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Jülicher schwere Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde gegen 07:50 wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell