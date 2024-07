LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Apolda (ots) - In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli wurden aus der Tiefgarage des Hotels am Schloss in Apolda, insgesamt sieben Feuerlöscher aus den Halterungen genommen, die Siegel gebrochen und im Anschluss im näheren Umfeld des Hotels versprüht. Drei Feuerlöscher ließen die Täter am Tatort zurück. Zwei Feuerlöscher lagen im Herressener Bach. Am Vormittag des 26. Juli, wurden durch das Hotelpersonal zwei männliche Jugendliche mit einer Tasche festgestellt. In ...

