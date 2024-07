Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Meschede (ots)

Am Donnerstag kam es in Visbeck zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 85jährige Frau aus Meschede gegen 11:55 Uhr die Ortsdurchfahrt. Aus bislang nicht geklärter Ursache kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort. Die Fahrbahn wurde zeitweilig für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

