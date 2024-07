Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Sundern (ots)

Bereits am Donnerstag, 27.06.2024 kam es in Sundern zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte 25-jährige Mann aus Anröchte im Bereich der Straße "Am Sorpesee" in Langscheid ohne Fremdeinwirkung. Zuvor befuhr er die Strecke von Amecke kommend in Richtung Langscheid. Gegen 20:55 Uhr kam er zu Fall und rutschte mit seinem Krad mehrere Meter über den angrenzenden Geh-/ Radweg. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats gibt es Hinweise auf mehrere Personen an der Unfallstelle, die der Polizei noch nicht bekannt sind. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

