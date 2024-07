Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Winterberg, Brilon und Marsberg wurden der Polizei insgesamt 4 Einbrüche bekannt.

Am vergangenen Samstag wurde ein Einbruch in einem Wohnhaus "Am Alten Garten" in Winterberg gemeldet. Dieser ereignete sich zwischen dem 06.07.2024 15:00 Uhr und dem 10.07.2024 15:00 Uhr. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

In Brilon wurden Beamte am späten Samstagabend zu einem Tatort in Brilon Scharfenberg gerufen. Dort drangen nach bisherigen Erkenntnisstand unbekannte Täter zwischen dem 01.07. und dem 13.07.2024 in eine Fischerhütte ein. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Diebesgut, jedoch entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

Am Sonntagmorgen kam es in Marsberg zu gleich zwei Einbruchsdelikten in Firmengebäuden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Morgen des 14.07.2024 gegen 04:00 Uhr Zugang zu einer Gaststätte in der Sauerlandstraße in Bredelar. Wenig später flüchtete dieser vom Tatort, da er möglicherweise gestört wurde. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen Kapuzenpullover sowie eine Daunenjacke.

Zudem drangen höchstwahrscheinlich am selben Morgen bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Mönchsstraße in Marsberg ein. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992 902003711 zu melden.

