Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw prallt gegen Baum

Marsberg (ots)

Am Donnerstag kam es in Marsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18jähriger Autofahrer aus Marsberg war gegen 15:30 Uhr auf der L 549 in Richtung Essentho unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

